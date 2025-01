Verona-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il pareggio dell’ultimo turno contro il Como, oggi domenica 19 gennaio la Lazio affronta il Verona al Bentegodi. La squadra di Baroni, quarta con 36 punti, va a caccia di un successo pesante per non perdere terreno in ottica Champions. I gialloblù di Zanetti, al momento quartultimi (a quota 19), dovranno invece allontanare il rischio retrocessione. Nei gialloblù, Magnani insidia in difesa Dawidowicz, mentre Serdar è al momento in vantaggio su Belayhane, tra l’altro osservato speciale per il mercato in casa Lazio. Baroni, dall’altra parte, ha recuperato Zaccagni, Pedro e Noslin e il capitano dovrebbe tornare titolare sulla trequarti, alle spalle di Castellanos. Ecco le probabili formazioni della partita, che inizierà oggi alle 18:

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Serdar, Lazovic; Kastanos; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. La partita tra Verona e Lazio verrà trasmessa in diretta su Dazn. Il match sarà visibile anche su Sky, canali Sky Sport

Calcio (202) e Sky Sport (251).