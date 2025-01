Sutera partecipa al contest “Le Vie dei Tesori”: ecco come partecipare

SUTERA. Anche Sutera partecipa al contest de Le Vie dei Tesori, dove in questi giorni è possibile votare il borgo suterese tra quelli selezionati. Chi otterrà più voti riceverà un contributo per il restauro e la valorizzazione di un bene del nostro territorio.

La votazione si divide in due step:- PRIMA si vota per la “Fondazione Le Vie dei Tesori” per l’iniziativa “ Il Mio Dono” di UniCredit .- Poi si cerca Sutera tra i 52 borghi selezionati e si vota.

Affinché la votazione sia valida è necessario che entrambi i voti siano espressi.Votare non costa nulla, e’ semplice e con un piccolo gesto si aiuta Sutera.