Riprenderanno oggi i lavori per il recupero del superyacht Bayesian

Riprenderanno questa mattina, “condizioni meteo permettendo”, dopo la sospensione per la morte del sub olandese, i lavori per il recupero del superyacht Bayesian dai fondali marini al largo di Porticello (Palermo). Lo ha comunicato la società Tmc Marine. ”La tragedia della scorsa settimana ha colpito tutti i soggetti coinvolti. Tuttavia, tutti sono ancora impegnati a portare a termine questo progetto – dice Marcus Cave, direttore di Tmc Marine – Le attività operative sono state sospese mentre proseguivano le indagini sulle circostanze che hanno portato al tragico incidente. Mentre la squadra di recupero continua a fornire piena collaborazione alle autorità per il proseguimento delle indagini, tutte le parti concordano sul fatto che le attività preparatorie per il recupero del Bayesian potrebbero riprendere da domani condizioni meteo-marine permettendo”.