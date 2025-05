Tenta di rubare una microcar nel Palermitano, arrestato 19enne

I Carabinieri dalla Stazione di Partanna Mondello hanno arrestato un palermitano di 19 anni, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato, denunciando in stato di libertà un minore di 17 anni, incensurato, in concorso per il medesimo reato.Nel corso di un servizio del territorio, i militari, percorrendo via Principessa Mafalda, hanno notato i due ragazzi vicino ad una microcar parcheggiata sulla pubblica via; l’attenzione dei Carabinieri, si è focalizzata sul minorenne che, con il suo corpo, stava coprendo il complice, in quel momento parzialmente accovacciato. Accortisi dei carabinieri, i due palermitani si sono allontanati velocemente ma a nulla è valso il loro tentativo di far perdere le tracce, perché sono stati raggiunti e bloccati dai militari. La perquisizione ai due ha permesso di rinvenire, nella disponibilità del maggiorenne, il cacciavite utilizzato per l’effrazione del mezzo. Constatato il tentativo di asportare la microcar, il maggiorenne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari mentre il minorenne, è stato affidato ai genitori. L’arresto del 19enne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. CRO NG01 lpr 150912 MAG 25