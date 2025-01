Sinner-De Minaur, diretta quarti di finale Australian Open

(Adnkronos) –

Jannik Sinner in campo oggi 22 gennaio contro Alex De Minaur nei quarti di finale degli Australian Open 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, cerca il pass per la semifinale. Sono nove i precedenti tra i due tennisti. Sinner ha sempre vinto contro l’australiano, a cominciare dal primo incontro del 2019 a Milano, alle Next Gen Atp Finals. I match tra i due si sono inoltre giocati sempre sul cemento, solo una volta sulla terra rossa: a Madrid, nel 2022. Il 23enne altoatesino arriva all'appuntamento di oggi dopo la vittoria contro il danese Holger Rune negli ottavi di finale. Sinner ha avuto la meglio nonostante i problemi fisici accusati nella sfida di lunedì. E' finita l'avventura di Lorenzo Sonego, sconfitto nei quarti di finale dall'americano Ben Shelton. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)