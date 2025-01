Sicilia, sospesi i decreti di cancellazione degli enti del terzo settore dal Runts

Sospesi, per un mese, i decreti di cancellazione degli enti del terzo settore dal Registro unico nazionale (Runts). Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano, al termine dell’incontro che si è svolto questa mattina, in via Trinacria a Palermo, con i rappresentanti delle associazioni e dell’Ordine dei commercialisti del capoluogo.

«La scorsa settimana – dice l’assessore Albano – ho rappresentato al ministero del Lavoro e delle politiche sociali quanto sta avvenendo in Sicilia. Siamo consapevoli che queste associazioni svolgono un ruolo fondamentale nel tessuto sociale, contribuendo non solo alla fornitura di servizi essenziali ma anche alla creazione di reti di solidarietà e coesione tra le persone. Pertanto, ho ritenuto di sospendere per un mese l’esecutività dei decreti di cancellazione degli enti che non si sono ancora messi in regola, concedendo altro tempo per adeguarsi e regolarizzare la posizione. I nostri uffici sono disponibili a fornire ogni eventuale chiarimento».