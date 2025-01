Seconda Categoria. Quattro Nissene, due derby e due anticipi, con Amo Gela, Riesi, Atletico Nissa e Real Gela che non ci stanno a perdere

Quattro Nissene, due derby, due anticipi. Nel girone G del campionato di Seconda Categoria è questa la combinazione che tiene banco nella 13^ giornata di campionato.

Polisportiva Riesi

Una giornata nella quale la parola derby è caratterizzante di un turno nel quale nessuna delle 4 squadre della provincia di Caltanissetta può permettersi di perdere terreno. La capolista Riesi è impegnata fuori casa in un confronto delicatissimo contro i gelesi dell’Amo Gela Dorica (ore 14,30). La squadra di Salvatore Sammartino, con i vari Sammarco e Didone, vuole espugnare Gela per lanciare un segnale forte al campionato, ma l’Amo Gela con Domicoli e Ascia, ha giocatori, voglia e motivazioni per provare a far saltare il banco.

Insomma, sfida da tripla tra Amo Gela e Riesi, con la capolista che può contare su un tesoretto di due punti di vantaggio sui gelesi. Stesso discorso anche per Atletico Nissa – Real Gela. La compagine nissena del presidente Salvatore Messina si gioca al “Tomaselli” le possibilità di rientrare nella corsa per un posto nei play off contro un Real Gela che, con Di Stefano, ha sempre dimostrato una certa facilità di andare a rete.

L’Atletico Nissa, che ha 13 punti e che, vincendo, supererebbe il Real Gela che di punti ne ha 15, punta al successo anche perchè in questo campionato ha fin qui perso numerosi punti e non può permettersi ulteriori passi falsi, per cui diventa importante per Sammartino e compagni fare quadrato per cercare di gettare le basi per un recupero in classifica non facile ma nemmeno impossibile.