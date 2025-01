Seconda Categoria. Il Riesi c’è e non molla: 5-0 al Crisas Assoro; Valguarnerese – Amo non s’è giocata per impraticabilità di campo

Nel campionato di Seconda categoria non ha giocato l’Atletico Nissa avendo osservato un turno di riposo. Inoltre non s’è giocato a Valguarnera per impraticabilità del campo per maltempo. La gara Valguarnerese – Amo Gela è stata pertanto rinviata.

Si sono invece giocate le altre due sfide con protagoniste le nissene. Nella prima il Riesi s’è imposto sulla Crisas Assoro con una cinquina alquanto esaltante firmata da Didone, Fonti, Sciarrino, Lana e Cutaia. Con la vittoria sugli ennesi, il Riesi è tornato vice capolista del girone dietro al solo Sporting Casale.

La squadra di Catenanuova ha infatti battuto 1-3 il Real Gela in un match nel quale i padroni di casa hanno tentato di fermare l’avanzata degli ospiti che, invece hanno dato prova di maturità e forza calcistica. In attesa del recupero del match dell’Amo Gela, lo Sporting Casale è primo con 27 punti, con il Riesi ad un punto, 26, e l’Amo Gela a 24 punti in classifica.