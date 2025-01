Scontro tra camion e furgone sulla Catania-Siracusa, tir si ribalta in autostrada

A causa di uno scontro che ha coinvolto un mezzo pesante ed un furgone, è al momento chiusa al traffico l’autostrada Catania-Siracusa, fra i km 25,142 e 22,100, nel territorio di Augusta, in provincia di Siracusa. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il sinistro ha portato al ribaltamento del mezzo pesante con la conseguente perdita del carico che trasportava. È stata istituita una temporanea deviazione con uscita prevista allo svincolo di Augusta e rientro a Lentini. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto autostradale.