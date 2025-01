San Cataldo. Al Fascianella serata all’insegna della musica e della cultura con il concerto della Banda musicale “Santa Cecilia”

SAN CATALDO. Una serata all’insegna della musica e della cultura si è svolta presso il teatro dell’Istituto Fascianella, dove l’Associazione Musicale Culturale “Santa Cecilia” ha regalato al pubblico un’esibizione straordinaria.

L’evento, caratterizzato da una grande affluenza di pubblico, ha visto spettatori di tutte le età partecipare con entusiasmo. La banda, diretta dal Maestro Francesco Chiappara, ha eseguito un repertorio variegato e coinvolgente, spaziando tra brani blues, marce, pop e contemporanei.

L’evento, ha rappresentato un momento di celebrazione e riconoscimento per il lungo percorso artistico del Maestro Angelo Pio Leonardi. Durante la serata, sono stati ricordati i momenti più significativi della sua carriera, che ha segnato profondamente la crescita musicale e culturale della comunità di San Cataldo.

Dopo l’esecuzione della Sua marcia “Noemi” il Maestro Angelo Pio Leonardi è stato ufficialmente omaggiato con una targa per i suoi straordinari 40 anni di direzione della Banda Musicale “Santa Cecilia”.

“La dedizione del Maestro Leonardi è stata un pilastro fondamentale per la nostra banda e per la comunità. La sua passione per la musica e il suo impegno costante hanno ispirato generazioni di musicisti e arricchito le nostre vite e la musica è un linguaggio universale che unisce e arricchisce, e questa sera San Cataldo ha vissuto un momento davvero speciale”, ha dichiarato Luca Tirrito (presidente della Banda Musicale Santa Cecilia).

La targa, consegnata con grande commozione dal presidente dell’Associazione Musicale Culturale “Santa Cecilia” Luca Tirrito, è un simbolo di stima e riconoscenza per i quarant’anni di professionalità, sacrificio e amore per l’arte musicale.

A conclusione della serata, il Maestro Leonardi ha ringraziato con queste parole: “Questi anni sono stati un viaggio straordinario. È stato un onore e un privilegio dirigere questa banda e condividere la bellezza della musica con tutti voi”.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile la serata: l’Istituto Fascianella, la BCC “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo e l’Amministrazione Comunale, il pubblico presente e gli organizzatori che hanno lavorato con dedizione per garantire il successo dell’evento.