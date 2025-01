Riesi. Il Comune patrocina il convegno “Le Giornate Anonime” del 4 gennaio

RIESI. Il Comune di Riesi patrocinerà “Le Giornate Anonime”, il convegno che si terrà il 4 gennaio 2025 dalle 10:00 alle 18:00.

Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta, Servizio Cristiano – Riesi e l’Amministrazione Comunale di Riesi, l’evento offrirà un’opportunità unica per scoprire oltre 20 progetti di studi di progettazione della provincia di Caltanissetta.

Inoltre sarà possibile visitare le architetture del Villaggio Monte degli Ulivi, progettato dal celebre Leonardo Ricci, vedere per la prima volta la ricostruzione tridimensionale dell’Ecclesia, una delle versioni mai realizzate, grazie alla realtà virtuale, a cura dell’arch. Domenico Pistone. Sarà un’occasione unica per esplorare e apprezzare l’architettura organica del ‘900 italiano, pensata appositamente per il territorio.