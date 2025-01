Nel Catanese pagano commercianti con banconote false: denunciate tre persone dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Raddusa, in provincia di Catania, hanno denunciato un 28enne, un 38enne e un 54enne, ritenuti responsabili di spendita di monete false. Le indagini sono scattate dopo l’allarme diramato dalla centrale operativa della Compagnia carabinieri di Palagonia sulla presenza di tre uomini, a bordo di una Renault Clio, che avevano tentato di spacciare banconote false da 50 euro ad alcuni commercianti.

Poco dopo l’auto è stata avvistata a Raddusa, insieme a un uomo che era riuscito ad acquistare in un bar prodotti dal costo di pochi euro con una banconota da 50 euro falsa. I militari sono riusciti a localizzare l’auto in via Mascagni, ferma vicino a un supermercato con due uomini. I carabinieri hanno atteso l’arrivo del terzo uomo, per poi entrare in azione.

Nella tasca dei jeans di quest’ultimo hanno trovato una banconota da 50 euro all’apparenza falsa e nel vano portaoggetti della vettura una busta con altre 16 banconote dello stesso taglio visibilmente false.