Migranti, alla deriva a nord della Libica Bengasi un’imbarcazione con 38 persone a bordo

Non si hanno notizie di un’imbarcazione con 38 persone migranti a bordo che aveva lanciato una richiesta di soccorso raccolta da Alarm Phone. Il centro di monitoraggio non governativo, che ne ha dato notizia ieri in tarda serata, ha affermato che l’imbarcazione era alla deriva a nord della libica Bengasi con il motore guasto. “Le autorita’ sono state avvertite – ha aggiunto – ma la cosiddetta guardia costiera libica ha detto di non aver trovato l’imbarcazione. Siamo preoccupati per la loro sorte”.