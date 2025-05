Pretende 5 euro per la sosta dell’auto e prende a schiaffi un ragazzo, arrestato parcheggiatore abusivo a Catania

Pretende da due ragazzi 5 euro per la sosta dell’auto e prende a schiaffi uno dei due dicendo loro: “Qui siamo a Catania e funziona così, o date i soldi o vi vengo a cercare”. L’uomo, un 35enne di origini marocchine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Catania per tentata estorsione aggravata. Le vittime, due ragazzi entrambi cittadini indiani, avevano parcheggiato l’auto in piazza Spirito Santo per trascorrere una serata nel centro di Catania dopo il turno di lavoro, quando sono stati fermati da un uomo che ha chiesto con fare intimidatorio 5 euro per la sosta. I due ragazzi hanno evitato di consegnare i soldi richiesti fingendo di non comprendere la richiesta e si sono allontanati per recarsi in un ristorante della zona. Al loro ritorno, il parcheggiatore abusivo ha continuato a pretendere il denaro, minacciando i giovani, con l’aiuto di un altro soggetto, un 35enne che li ha minacciati dicendo loro: “O date i soldi o vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa”. Lo stesso si è avvicinato a uno dei ragazzi colpendolo con lievi schiaffi al volto e alla nuca. Le fasi dell’aggressione sono state riprese con uno smartphone ed è scattata una richiesta di aiuto alle forze dell’ordine. Sono intervenuti sul posto gli agenti della squadra Volanti; i due parcheggiatori, al loro arrivo, hanno tentato la fuga ma il 35enne è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno fermato e arrestato per tentata estorsione aggravata. Il gip ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.