Meloni, visita lampo da Trump in Florida: premier in volo verso Roma

(Adnkronos) – Visita lampo di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago, dove la premier ha incontrato il presidente eletto degli Usa Donald Trump. Dopo circa 5 ore dal suo arrivo a Palm Beach, la premier è risalita sul volo che la sta riconducendo a Roma. Sui social le immagini dell’incontro tra la presidente del Consiglio e il tycoon. La giornalista di Cbs, Jennifer Jacobs, sul proprio profilo ‘X’ ha pubblicato una foto della premier con Trump e Marco Rubio, il futuro segretario di Stato della nuova amministrazione A Mar-a-Lago erano presenti, ha scritto su ‘X’ il giornalista del Wall Street Journal Alex Leary che ha pubblicato una foto, anche Scott Bessent, che è stato scelto da Trump come futuro segretario al Tesoro, Tilman Joseph Fertitta che il presidente eletto ha scelto come futuro ambasciatore Usa in Italia e l’ambasciatrice italiana negli Usa, Mariangela Zappia. Sempre Leary in un post su ‘X’ ha citato le parole di Trump rivolte a Meloni: “Ha davvero preso d’assalto l’Europa”. Leary ha riferito anche le parole di Rubio che dando il benvenuto alla premier l’ha definita “un’ottima alleata, un leader forte”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)