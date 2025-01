Incendi California, Trump all’attacco: lotta contro natura si trasforma in battaglia politica

(Adnkronos) – Mentre continua la battaglia contro i catastrofici incendi di Los Angeles, che hanno fatto almeno 24 vittime, decine di dispersi, oltre 10mila strutture rase al suolo dalle fiamme, la leadership democratica della città e della California devono fronteggiare la battaglia politica scatenata contro di loro da Donald Trump ed i suoi alleati. Invece di fornire parole di solidarietà e sostegno, il tycoon, che il prossimo lunedì tornerà alla Casa Bianca, da giorni continua a lanciare attacchi contro il governatore Gavin Newsom, addossandogli la responsabilità del moltiplicarsi degli incendi e dell’incapacità di domarli. “Gli incendi ancora divampano a Los Angeles, i politici incompetenti non sanno come spegnerli, che hanno di sbagliato?”, ha tuonato su Truth Social nelle scorse ore Trump. Attacchi amplificati dal suo alleato di ferro, il miliardario Elon Musk che ha rilanciato sul suo social le accuse di incompetenza al dipartimento dei vigili del fuoco perché guidato – in ottemperanza al Dei, il piano per l’equità razziale e di genere demonizzato dalla destra Usa – per la prima volta, ad una donna gay. “Per rispondere agli insulti di Trump sarebbe necessario un mese, li conosco bene, tutti i politici che non sono d’accordo con lui li conoscono bene”, ha detto Newsom in un’intervista a Nbcnews in cui definisce “inaccurate” le affermazioni con cui ha accusa da giorni il democratico di aver lasciato Los Angeles senza acqua per politiche ambientaliste e per proteggere specie a rischio di estensione, tra cui “un pesce sostanzialmente inutile”. Si tratta di un tipo di sperlano, chiamato latterino in Italia, che si trova solo nel delta del fiume Sacramento-San Joaquin, un’ampia zona umida nella California settentrionale. “Connettere il pesce chiamato ‘delta smelt’ con gli incendi è ingiustificabile perché non è accurato, e questo è incomprensibile per chiunque capisca le politiche idriche dello stato”, ha aggiunto il governatore che nella stessa intervista afferma che gli incendi saranno uno dei peggiori disastri naturali della storia americana e che il numero delle vittime sarà molto più alto. Pur replicando con toni duri l’aggressività di Trump – “fa questo da anni, a prescindere dallo stato, ricordiamo che ha minacciato così anche uno stato come la Georgia, è il suo stile, noi lo prendiamo sul serio nella misura in cui in passato abbiamo dovuto aspettare di più per gli aiuti federali” – il governatore democratico non può non mostrarsi aperto al dialogo con chi dalla prossima settimana gestirà la risposta federale al disastro, esortando ad un ‘piano Marshall per la ricostruzione di Los Angeles, in vista anche dei Giochi Olimpici del 2028. “Bisogna dare credito al presidente Trump di aver aiutato ad avere le Olimpiadi a Los Angeles, lo ringrazio per questo, e questa è per un’opportunità per lui, per il Paese e per la California”, ha detto Newsom che nei giorni ha invitato il tycoon ad andare a Los Angeles “per incontrare gli americani colpiti da questo disastro e gli eroici vigili del fuoco e squadre di soccorso”. Il presidente eletto non ha ancora risposto all’invito di Newsom, come non ha risposto a quello della sindaca di Los Angeles, Karen Bass, anche lei oggetto di un’ondata di critiche e polemiche, anche da parte di molti losangelini per il fatto di essere rimasta in Ghana, dove era andata a rappresentare l’amministrazione Biden all’insediamento del nuovo presidente, per un giorno intero anche dopo lo scoppio dei devastanti incendio, quando già oltre mille case erano distrutte e 100mila persone evacuate. Bass ha spiegato a Politico di aver avuto nel corso del weekend una “buona conversazione” con il team della prossima amministrazione, esprimendo di “credere” che Trump farà una visita in California, e si è discussa anche una possibile data. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)