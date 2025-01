In auto con 34 bombe carta e 700 petardi di provenienza non certificata, denunce e sequestri a Piazza Armerina

Ininterrotta è l’attività dei Carabinieri del Comando Compagnia di Piazza Armerina (EN) nel contrasto, nello specifico, al fenomeno della detenzione illegale di articoli pirotecnici in occasione delle festività di fine anno.

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, mirato alla prevenzione in occasione delle festività di fine anno hanno controllato un fuoristrada con a bordo due soggetti, di cui uno con precedenti di polizia, i quali trasportavano nel vano bagagli due scatole di grosse dimensioni. Gli operanti, insospettiti dal loro atteggiamento, sottoponevano il veicolo ad accurata ispezione accertando che al loro interno venivano trasportate 34 bombe carta, in gergo “cipolle” e 30 petardi di grosse dimensioni, privi dei dati di fabbricazione, e 700 petardi confezionati, di provenienza non certificata.

Verificato che si trattava di artifici esplosivi di produzione di provenienza illecita, il cui utilizzo avrebbe potuto provocare danni fisici agli ignari acquirenti, procedevano a Piazza Armerina al loro sequestro.

Dell’accaduto veniva informata la Procura della Repubblica di Enna, alla quale venivano deferiti le due persone identificate per il reato di “detenzione e traffico illegale di artifici esplosivi”.

Per valutare l’accaduto intervenivano gli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Catania.