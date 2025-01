Il progetto “Sicily Divide” e Mussomeli conquistano il New York Times. La Sicilia tra le mete imperdibili del 2025

MUSSOMELI – La terra di Sicilia, e nello specifico i nostri territori, continua a fare parlare la stampa estera per quanto riguarda il turismo. Infatti, il New York Times ha incluso l’isola tra le mete imperdibili del 2025, con una particolare attenzione su un itinerario innovativo che attraversa alcuni dei luoghi più affascinanti e autentici della provincia di Agrigento e Caltanissetta. Una delle tappe principali del percorso è il suggestivo borgo di Mussomeli, conosciuto per il suo maestoso Castello medievale, che si erge sulla sommità di una collina, offrendo una vista spettacolare sulla campagna siciliana. Il Castello di Mussomeli, costruito nel XIV secolo, è una delle testimonianze più affascinanti del passato medievale della Sicilia, e rappresenta una delle tappe imperdibili per chi desidera scoprire una Sicilia autentica. Spicca, poi, il progetto “Sicily Divide”, che propone un viaggio alla scoperta di paesaggi mozzafiato, borghi storici e tradizioni culturali millenarie. Il percorso “Sicily Divide”, che prende il nome dal crinale montuoso che separa il Mar Tirreno dal Mediterraneo, offre un’esperienza unica per chi cerca un turismo sostenibile e autentico. Il progetto, infatti, guida i viaggiatori alla scoperta di angoli nascosti della Sicilia, lontano dalle rotte turistiche più battute, esplorando la bellezza della natura incontaminata e il ricco patrimonio storico e culturale dell’isola Il New York Times ha inoltre sottolineato come il progetto “Sicily Divide” rappresenti una nuova forma di turismo esperienziale, che invita i visitatori a immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali, esplorando antichi borghi, gustando i prodotti tipici del territorio e vivendo la Sicilia in modo più intimo e coinvolgente. Tra le altre tappe consigliate, figurano la celebre Valle dei Templi di Agrigento, le campagne dei Monti Sicani e numerosi piccoli villaggi ricchi di storia e tradizione. L’inclusione della Sicilia e, in particolare, del progetto “Sicily Divide” tra le mete top per il 2025 rappresenta un importante riconoscimento internazionale per l’isola, che si conferma come una destinazione turistica di eccellenza. Grazie alla sua straordinaria offerta turistica, che unisce storia, natura, cultura e tradizione, la Sicilia si prepara ad accogliere sempre più viaggiatori in cerca di un’esperienza unica e autentica.