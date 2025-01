Distribuzione idrica, ecco il calendario aggiornato di Caltanissetta e San Cataldo

Caltaqua comunica il calendario aggiornato della distribuzione dei comuni di Caltanissetta e San Cataldo.

Caltanissetta

31/01/2025 poggio s. elia, via due fontane, sanatorio, l. monaco, angeli, centro storico, trabonella

01/02/2025 firrio, santo spirito, padre scuderi, cinnirella, gibil gabib

02/02/2025 via paladini, san giovanni bosco, santa barbara, asi stazzone, centro balate

03/02/2025 poggio s. elia, via due fontane, sanatorio, l. monaco, angeli, centro storico, trabonella

04/02/2025 firrio, santo spirito, padre scuderi, cinnirella, gibil gabib

San Cataldo

31/01/2025 zone 3-2

01/02/2025 zona 1

02/02/2025 zone 4-5-7

03/02/2025 zone 3-2

04/02/2025 zona 1