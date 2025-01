Caro voli, tentata truffa sulla piattaforma della Regione siciliana per ottenere lo sconto sulle tariffe

Tentata truffa sulla piattaforma della Regione siciliana per ottenere lo sconto sulle tariffe aeree per i collegamenti da e per l’isola, nell’ambito del piano di contrasto sul caro voli. Ad accorgersene sono stati i funzionari del Dipartimento regionale dei trasporti ed è già scattata la denuncia. Una doppia verifica su una richiesta, ha consentito di appurare che i documenti presentati on line da un utente erano stati alterati. Lo scrive il sito BlogSicilia. “E’ una notizia di qualche giorno fa – dice l’assessore regionale alle ai Trasporti Alessandro Aricò – . Gli uffici hanno riscontrato irregolarità che hanno subito segnalato, bloccando la procedura di rimborso e ora stanno verificando se altri abbiano tentato lo stesso tipo di raggiro”.