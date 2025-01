Caltanissetta, stabilizzazione e integrazione oraria per i lavoratori Asu assegnati al Comune con l’elaborazione del “Piano del Fabbisogno del Personale”

L’amministrazione comunale di Caltanissetta, guidata dal sindaco Walter Tesauro, insieme all’assessore Matilde Falcone con delega al personale stanno compiendo un passo importante verso la stabilizzazione dei lavoratori ASU (Attività Socialmente Utili), attualmente indennizzati dalla Regione Sicilia. Il piano prevede che questi lavoratori diventino dipendenti a tutti gli effetti del Comune di Caltanissetta. Per attuare questo processo, l’amministrazione sta elaborando il Piano del Fabbisogno del Personale 2025-2027, che sarà approvato contestualmente al bilancio di previsione.

Oltre alla stabilizzazione dei lavoratori ASU, il Comune sta includendo nel piano anche le risorse necessarie per garantire l’integrazione oraria, che sarà sostenuta attraverso il bilancio comunale.

“Questa iniziativa rappresenta un investimento significativo non solo per migliorare la qualità del lavoro e la sicurezza occupazionale dei dipendenti, ma anche per garantire servizi più efficienti alla comunità locale” dichiara Matilde Falcone, assessore alle Risorse Umane, comunicando che già la settimana prossima tale piano del fabbisogno sarà approvato dalla giunta comunale e poi passerà al consiglio comunale quale allegato del bilancio.

“Abbiamo sempre pensato alla stabilizzazione di tali lavoratori – continua l’assessore Falcone -, fin da quando li abbiamo posti in utilizzo. Chiaramente per far ciò necessitano gli strumenti amministrativi e il Piano del Fabbisogno del personale è uno di questi.”