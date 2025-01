Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale, XVII° torneo, II° turno: ecco i vincitori ai tavoli

CALTANISSETTA. Presso Eclettica Street Factory si è giocato il secondo turno del XVII° torneo che ha visto la partecipazione di 18 tra giocatori e giocatrici divisi in quattro tavoli (due da 5 giocatori e due da 4). Intense le partite che, dopo circa due ore di rotolio di dadi ed avanzamento di carrarmati, hanno visto vincere i loro rispettivi tavoli: Michele Cammarata, Andrea Kiswarday, Manlio Pasqualino e Maurizio Giunta che guadagnano preziose posizioni nella classifica parziale.

Nonostante la fredda serata – dichiarano dal direttivo- abbiamo visto la presenza di diciotto “irriducibili”, cause dovute a malanni di stagione, impegni di studio e di lavoro per i 7/8 assenti che, molto probabilmente, vedremo presenti dal prossimo turno di gioco”.

Intanto il direttivo è impegnato a trovare una “buona” data sul calendario per il Master, recentemente assegnato da Editrice Giochi al Club nisseno, per darne comunicazione ai vertici nazionali del Risiko! Così da iniziare una campagna di informazione e divulgazione dell’evento attraverso i canali social e di comunicazione del Risiko! nazionale. L’evento di caratura nazionale vedrà la presenza di giocatori della Sicilia e oltre lo stretto con la discesa in campo di campioni di livello nazionale.