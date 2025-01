Caltanissetta. La segreteria del Siulp ha donato una targa al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani

CALTANISSETTA. Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, è stato in Sicilia a Sutera per presenziare alla cerimonia volta al conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato, in memoria del collega Calogero Zucchetto: originario di Sutera e ucciso dalla mafia a soli 27 anni.

Dopo la cerimonia, il Prefetto Pisani si è recato presso la Questura di Caltanissetta, dove ha avuto luogo un incontro con le principali organizzazioni sindacali del territorio.

In tale occasione, il SIULP Caltanissetta ha voluto ringraziare di cuore il Capo per la perdurante attenzione rivolta alla nostra provincia ma, ancor di più, per la lettera che lo stesso ha fatto pervenire al Questore lo scorso 24 giugno, in occasione del ventennale della prematura scomparsa dei colleghi della Sezione “Catturandi” della Squadra Mobile Salvatore Falzone e Michele Pilato, da lui personalmente conosciuti per motivi di servizio in quanto facente parte dello S.C.O.

In segno di riconoscimento e ringraziamento per l’interesse mostrato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, la segreteria SIULP Caltanissetta ha provveduto alla consegna di una targa.