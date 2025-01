Caltanissetta, il 30 gennaio convegno sulla salute mentale e sui gruppi di auto e mutuo aiuto

La salute mentale e i gruppi di auto e mutuo aiuto: un convegno su questi temi delicati si terrà a Caltanissetta il 30 gennaio dalle ore 17 nell’aula magna giudice Rosario Livatino, indetto dall’ Associazione ‘Noi per la salute’ Tina Anselmi. L’obiettivo è mettere a conoscenza dei cittadini, grazie alla partecipazione di vari esperti, l’importanza di gruppi di auto-mutuo-aiuto nella riabilitazione delle malattie psichiatriche. Molte difficoltà della vita – è stato rilevato dagli studi e anche dalla prassi di chi vive queste problematiche ogni giorno – pongono il problema dell’inserimento o meno dei singoli soggetti nei normali gruppi sociali. In questo contesto, i gruppi di auto aiuto si compongono di un numero ristretto di persone che vivono, insieme ai loro familiari, la stessa realtà problematica. La messa in comune delle difficoltà innesca un circuito virtuoso, per cui chi chiede aiuto per sè diventa fonte di aiuto per gli altri, creando momenti di forte solidarietà e migliorando autostima e controllo delle emozioni. All’interno del gruppo può operare un facilitatore, ovvero una persona adeguatamente formata, che ha il compito di gestire al meglio la comunicazione tra i vari soggetti. Al convegno prenderanno parte, tra gli altri, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Caltanissetta Ermanno Paqualino, il direttore del Dipartimento Salute Mentale della Asp 2 di Caltanissetta Massimo Cacciola, il responsabile del Centro di Salute Mentale Asp di Caltanissetta Claudio Cammilleri e numerosi soci dell’Associazione Noi per la salute – Tina Anselmi con il loro presidente, Giuseppe Pastorello.