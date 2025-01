Caltanissetta. Al Teatro Margherita brilla la stella della grande musica nel Concerto di Capodanno

CALTANISSETTA. Il nuovo anno a Caltanissetta è stato inaugurato con una serata indimenticabile al Teatro Margherita, dove il Concerto di Capodanno, svoltosi il 3 gennaio 2025, ha raccolto unanimi consensi e un entusiasmo contagioso. L’evento, già annunciato come uno dei più attesi della stagione culturale cittadina, ha registrato il tutto esaurito, confermando la passione del pubblico nisseno per la grande musica dal vivo.

Protagonista della serata è stata la GIOVANE ORCHESTRA SICULA di altissimo livello, diretta con maestria dal maestro Raimondo Capizzi dotato di grande carisma e talento. Gli orchestrali hanno regalato una performance impeccabile, eseguendo un repertorio raffinato e variegato che ha spaziato dai grandi classici della tradizione sinfonica ai brani più popolari, capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico.

Accanto all’orchestra, i solisti Liliana Aiera, Salvatore Bonaffini e Marco Mancuso hanno saputo conquistare la scena con interpretazioni di straordinaria intensità e tecnica. Le loro esibizioni hanno suscitato ovazioni e applausi scroscianti, dimostrando ancora una volta come il talento e la dedizione possano elevare un evento musicale a un’esperienza artistica indimenticabile.

Ad arricchire l’evento il coro dell’associazione Nazionale Polizia di Stato di Palermo e la Corale Polifonica Renzo Chinnici i quali hanno impreziosito la serata presentando un repertorio che passa da Vivaldi a Mozart, e da Verdi a Puccini.

L’atmosfera all’interno del Teatro Margherita era elettrica. Sin dalle prime note, il pubblico ha mostrato un entusiasmo contagioso, accompagnando con calore ogni esecuzione. Le standing ovation finali hanno suggellato il successo della serata, evidenziando la profonda connessione tra gli artisti sul palco e gli spettatori in sala.

Il Concerto di Capodanno 2025 non è stato solo un momento di grande musica, ma anche un simbolo della rinascita culturale di Caltanissetta, che si conferma sempre più come un centro di riferimento per eventi di qualità. L’amministrazione comunale e gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per l’esito della serata, sottolineando l’importanza di investire nella cultura come volano per lo sviluppo della città.

Con questa straordinaria serata, il Teatro Margherita si è confermato il cuore pulsante della vita culturale di Caltanissetta, regalando al pubblico un inizio d’anno all’insegna della bellezza e dell’armonia. Un successo che promette di essere solo il primo di una lunga serie di eventi di altissimo livello per il 2025.