Australian Open, Sonego batte Fonseca. Musetti ok, Berrettini eliminato

(Adnkronos) – Secondo turno del tabellone maschile degli Australian Open in dolce amaro per l'Italia. Lorenzo Sonego batte Joao Fonseca, talento brasiliano che aveva eliminato Andrey Rublev al primo turno, in cinque set con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3 dopo una partita equilibrata in cui però il torinese ha fatto valere la sua esperienza. Al prossimo turno Sonego troverà l'ungherese Fabian Marozsan.

Lorenzo Musetti supera il canadese Denis Shapovalov, numero 56 del mondo, in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-2. Il tennista azzurro mostra grande forza mentale e lucidità, che gli era mancata nel finale della scorsa stagione, soprattutto a Malaga nelle Finals di Coppa Davis, riuscendo a vincere una partita molto equilibrata contro un avversario ostico. Al prossimo turno il livello si alza ancora per Musetti, che sfiderà lo statunitense Ben Shelton, al 21esimo posto del ranking Atp e vincente contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, già indicato alla vigilia del torneo come uno delle possibili sorprese degli Australian Open. Sconfitta invece per Matteo Berrettini, battuto da Holger Rune, numero 13 del mondo, in quattro set con il punteggio di 6-7, 6-2, 3-6, 6-7. Vittorie per Taylor Fritz, numero quattro del mondo, e per il beniamino di casa Alex De Minaur, ottavo nel ranking, rispettivamente vincenti contro il cileno Cristian Garin e lo statunitense Tristan Boyer, entrambi in tre set senza troppe difficoltà. Passano il turno anche Gael Monfils e il giovane Alex Michelsen, altro talento da tenere d'occhio, mentre viene eliminato, un po' a sorpresa Hubert Hurkacz, battuto da Miomir Kecmanovic. Nel tabellone femminile, svanisce il sogno di Lucia Bronzetti. La tennista azzurra, dopo aver superato Azarenka al primo turno, è stata eliminata dalla rumena Jaqueline Cristian in due set con il punteggio di 7,5, 7-5. Passa il turno senza patemi Iga Swiatek, numero due del mondo e al centro di un caso doping negli scorsi mesi, vincente contro la slovacca Rebecca Sramkova 6-0, 6-2, così come Ons Jabeur ed Emma Raducanu, che hanno battuto rispettivamente Camilla Osorio e Amanda Anisimova. Avanti anche Elena Rybakina ed Elina Svitolina. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)