Australian Open, Bolelli e Vavassori in finale doppio maschile

(Adnkronos) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori in finale nel torneo di doppio maschile agli Australian Open 2025. Gli azzurri in semifinale hanno battuto la coppia formata da Sem Verbeek e Andre Goransson per 2-6, 6-3, 6-4. Bolelli e Vavassori, in finale a Melbourne per il secondo anno consecutivo, attendono l’esito della seconda semifinale e sabato affronteranno la coppia vincente tra Heliovaara/Patten e Krawietz. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)