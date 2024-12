Villalba. Il 26 dicembre c’è la Festa degli Anziani presso il Centro Diurno

VILLALBA. L’amministrazione comunale e la Pro Loco Villalba hanno organizzato la Festa degli Anziani che si svolgerà giovedì 26 dicembre presso il Centro Diurno con inizio a partire dalle ore 18,30.

Come ogni anno questa festa è organizzata per creare un’occasione di incontro, condivisione e divertimento per le persone anziane, fonti di saggezza che rappresentano le radici e il sostegno della comunità villalbese. Come ha sottolineato il sindaco Maria Paola Immordino, sarà anche l’occasione per promuovere uno scambio intergenerazionale e il senso di appartenenza alla comunità.