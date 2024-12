Usa, ipotesi Biden a Roma a gennaio per salutare il Papa

(Adnkronos) –

L'ultimo viaggio da presidente di Joe Biden potrebbe essere in Italia. A quanto apprende l'Adnkronos, si starebbe lavorando all'ipotesi di una visita in Vaticano a gennaio del presidente uscente, che lascerà la Casa Bianca il 20 del mese prossimo a Donald Trump, per salutare Papa Francesco. L'ultimo incontro tra Biden, secondo presidente cattolico dopo Jfk, e Bergoglio risale al giugno scorso, quando il Papa – primo pontefice a partecipare a un G7 – era intervenuto al summit a Borgo Egnazia. A quanto risulta non ci sarebbe ancora una data del viaggio di Biden a Roma, che potrebbe anche prevedere altri incontri con le autorità italiane.