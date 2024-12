Torino, coppia trovata morta in casa: omicidio-suicidio tra le ipotesi

(Adnkronos) – I corpi senza vita di una coppia sono stati trovati questa sera in un'abitazione di un Comune nel torinese. Dai primi rilievi, sul cadavere della donna 61enne sarebbero state trovate ferite lacero contuse, con ogni probabilità provocate da un'arma da taglio. L'uomo, il marito 69enne, è stato invece trovato impiccato. A dare l’allarme sarebbe stato un familiare. Sul posto i carabinieri, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti – impegnati a ricostruire l’esatta dinamica e il movente dell’accaduto – quella che si tratti di omicidio-suicidio. A quanto si è appreso, le vittime sarebbero due coniugi senza figli, entrambi agricoltori, residenti a Moncalieri. Stando ai primi accertamenti non vi sarebbero apparentemente ragioni particolari che potessero portarli al gesto estremo. A trovare le due vittime il fratello della donna, che non sentendoli è andato a casa a cercarli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)