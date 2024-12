Successo per il concerto “Happy Xmas” dell’istituto Manzoni-Juvara di Caltanissetta: emozioni e note per un Natale solidale

Grande successo di pubblico e di critiche per la II edizione del Concerto Happy Xmas organizzato dall’Istituto Superiore “Manzoni-Juvara” di Caltanissetta e fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Agata Rita Galfano. Gli alunni del Liceo musicale, guidati dai loro docenti, si sono susseguiti sul prestigioso palco del Teatro Regina Margherita della città per augurare un sereno Natale in musica. “L’Armoniosa” collaborazione tra i professori di chitarra Marco Scivoli e Felice Amodio, di tromba prof. Mosa, di violino proff. Roberta Licalsi e Gaetano Costa, di Teoria analisi e composizione prof. Emanuele Giacopelli, di tecnologie prof. Cristian Petrosino, di trombone Gabriele Spitaleri di canto Rosa Maria Chiarello e Carola Danzuso, di contrabbasso Gerlano Callea, di pianoforte Paola Milazzo, Gianluigi Talluto, di lettere Viviana Santoro e Pia Scaglioso ha dato vita a una manifestazione musicale ricca di significato e di messaggi di pace, di solidarietà e di speranza.

L’evento di quest’anno è stata un’edizione speciale, votata alla solidarietà. Infatti, in collaborazione con la Caritas di Caltanissetta, è stata organizzata una raccolta fondi a sostegno delle famiglie più bisognose e che proseguirà con una raccolta alimentare presso la scuola durante l’assemblea d’istituto. Gradita la presenza del Vicario Generale della Diocesi Padre Onofrio Castelli e il presidente della Caritas dott. Giuseppe Paruzzo.

Durante la serata si è esibito: l’Ensemble di pianoforte “Chaminade” curato dai professori Paola Milazzo e Gianluigi Talluto con brani a 6 e 8 mani di Gounod- Lemoine e di Cecile Chaminade; il duo e l’orchestra di chitarre guidate dai docenti Marco Scivoli e Felice Amodio eseguendo brani tratti da Nuovo Cinema Paradiso di Morricone Kinkel, O’Neill, Oliva e J. Lennon; Il Gruppo di Musica d’insieme, curato dal prof. Rocco Mosa, ha suonato brani famosi di Scott Joplin, Chick Corea, Bacharach-Hal David, Stevie Wonder; Ha concluso il concerto la performance del Coro Eutherpe, curato dalla prof.ssa Rosa Maria Chiarello e la Manzoni Symphony Orchestra, preparata dai proff. Roberta Licalsi, Gaetano Costa e diretta dal prof. Emanuele Giacopelli che ha eseguito brani di A. Vivaldi, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi e Schiavazzi – Meloni.

Durante tutto il corso della serata alcuni studenti hanno declamato delle poesie sul tema della solidarietà anche scritte da loro, come quelle della giovane poetessa Elisa Tararà già vincitrice di diversi premi in concorsi anche a livello mondiale.

Gradita la partecipazione del quintetto d’archi del Conservatorio V. Bellini di Caltanissetta, ospite d’onore della serata, con cui il Liceo Musicale ha un protocollo d’intesa decennale con cui collabora fattivamente dal 2013, anno di nascita del Liceo.

L’evento è stato patrocinato dal Comune che ha accolto con entusiasmo la proposta di un concerto di Natale.