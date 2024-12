Siccità in Sicilia, Schifani: “Dighe e dissalatori non bastano, bisogna guardare a modello Dubai”

“Sulla siccità siamo tutti in gioco. Ci stiamo impegnando al massimo per fare in modo che i tre dissalatori – a Porto Empedocle, Gela e Trapani – possano essere realizzati entro l’anno prossimo in chiave più moderna. Siamo, però, di fronte a eventi straordinari, è cambiato l’ecosistema e dobbiamo adeguarci a questo cambiamento con visioni strategiche che guardino oltre il breve periodo”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ieri sera nel suo intervento in Aula all’Assemblea regionale siciliana in occasione della discussione generale sulla legge di stabilità “Pensare di essere autosufficienti con le dighe da riparare e con i dissalatori non credo darà risultati sufficientemente esaustivi. Occorrerà, al contrario, guardare al modello israeliano, a quello di Dubai, degli Emirati Arabi. Io sto cominciando a farlo in modo molto riservato perché governando questa terra ho il dovere di guardare al futuro”