Serradifalco. Cinque i progetti in graduatoria per l’assegnazione dei fondi per i Comuni marginali

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Leonardo Burgio, ha messo a punto la graduatoria per l’assegnazione dei fondi per i Comuni marginali. Si tratta di risorse che, come nel caso del Comune di Serradifalco, lo Stato destina ai territori soggetti a spopolamento. I fondi che il Comune assegna possono poi essere utilizzati per l’apertura di attività commerciali e artigianali.

Sono state in totale cinque le ditte serradifalchesi collocatesi in posizione utile per l’assegnazione del contributo “Fondo Comuni Marginali”. Il Comune di Serradifalco, che è presente nell’elenco dei Comuni destinatari dei fondi per i Comuni Marginali, s’è visto concedere un budget complessivo di 174.803,87 euro. Per la seconda delle tre annualità (2021, 2022, e 2023), quella cioè per l’anno 2022, il budget che le cinque proposte inserite in graduatoria dovranno dividersi ammonta a 58.267,96 euro.

L’Amministrazione comunale, in base ai progetti che sono stati presentati, lo dividerà tra le cinque proposte al fine di incentivare e supportare la nascita di nuove idee commerciali, artigianali ed agricole operanti nel territorio comunale. Si tratta di supportare queste nuove idee commerciali, artigianali ed agricole attraverso l’assegnazione di contributi a fondo perduto.