Serie D. Contro il Città di Sant’Agata la Sancataldese cerca punti per proseguire la risalita in classifica

E’ una Sancataldese che, dopo la vittoria in casa sull’Igea Virtus, vuole confermare le buone impressioni destate in campionato. Tuttavia, la squadra di Orazio Pidatella si trova ad affrontare una squadra come il Città di Sant’Agata che, quando gioca in casa, si esalta riuscendo a centrare imprese anche importanti. Non è un caso che 9 dei 13 punti conquistati finora in campionato sono stati presi in casa.

La Sancataldese, tuttavia, è squadra che ha nel suo Dna la lotta e che, pertanto, non teme un avversario come il Città di Sant’Agata di Militello. La squadra ha lavorato sodo in settimana e vuole centrare un risultato positivo che possa in qualche modo fargli compiere significativi passi avanti in classifica.

Tanti i tifosi della Sancataldese attesi allo stadio “Fresina” per un match che si annuncia molto combattuto ed incerto. I tifosi della Sancataldese potranno acquistare i biglietti solo al botteghino dello stadio “Fresina” di Sant’Agata di Militello. Il costo è di 12 euro per gli over 18, mentre per coloro che hanno da 14 a 18 anni il costo sarà di 6 euro. Sotto i 14 anni l’ingresso sarà gratuito. I tifosi della Sancataldese dovranno presentarsi al botteghino con un valido documento di riconoscimento. (Foto Vincenzo Bonelli)