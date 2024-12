Seconda categoria. Vittorie convincenti per Amo Gela e Atletico Nissa; sconfitte nette per Riesi 2002 e Real Gela

In Seconda Categoria ancora una vittoria, la terza di fila, per l’Atletico Nissa di Paolo Di Francisca. I nisseni hanno piegato 3-1 il Raddusa con le reti di Sammartino, Pagnotta e Stivala. Un tris esaltante per i ragazzi del presidente Salvatore Messina che sono in forte crescita e risalita in classifica. L’Atletico infatti ha 13 punti.

Torna a vincere l’Amo Gela Dorica e lo fa in maniera travolgente imponendosi 7-1 sugli ennesi dell’Assoro. In gol due volte a testa Argirdeni e Iapichello, e una volta a testa Bonini, Ascia e Domicoli. L’Amo Gela è ora terza in classifica con 17 punti a pari merito con la Valguarnerese.

Per il resto, sconfitta per il Riesi 2002 che ha perso 3-0 contro gli ennesi del Lagoreal. Un match, quello di Pergusa, nel quale i riesini non sono riusciti ad esprimersi il loro potenziale subendo troppo da un avversario sempre temibile come il Lagoreal. Infine, il Real Gela ha perso 4-1 contro la Vis Bompietro che, in casa propria, si conferma squadra in grado di battere chiunque, per la gioia dei suoi tifosi che seguono la squadra con passione e forza.