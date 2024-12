Scannapieco: (Cdp): “Istituto consolida il suo ruolo chiave nello sviluppo del Paese”

(Adnkronos) – ''Cassa depositi e prestiti presenta i pilastri fondamentali e le priorità strategiche che guideranno le sue azioni nel periodo 2025-2027, consolidando il suo ruolo chiave nello sviluppo economico e sociale del Paese''. Lo afferma l'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, in occasione della presentazione del piano strategico. ''Tra i cinque pilastri strategici, Cdp punta al rafforzamento dei finanziamenti per imprese e infrastrutture, al potenziamento dei servizi di consulenza per la pubblica amministrazione, al lancio di nuovi programmi di investimento settoriale, all'ampliamento degli investimenti per la rigenerazione urbana e il turismo e al miglioramento delle relazioni internazionali'', sottolinea l'ad. ''Le priorità strategiche si articolano su quattro assi principali: competitività, per facilitare l'accesso alla finanza e promuovere l'innovazione; coesione, con particolare attenzione al Mezzogiorno; sicurezza economica e resilienza; e la transizione, volta a supportare la sostenibilità ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici. Un approccio integrato e mirato, che ambisce a garantire crescita, efficienza e sostenibilità per il futuro del sistema Paese''. “Cassa depositi e prestiti – precisa – celebra il superamento degli obiettivi economico-finanziari previsti dal piano strategico''. ''Gli utili, per la prima volta, hanno superato i 3 miliardi di euro, grazie a una gestione ottimizzata degli impieghi, interventi di asset-liability management e una struttura dei costi efficiente''. ''Tra i principali risultati raggiunti si evidenzia l'impiego di risorse che ha superato il target di 65 miliardi di euro, con un effetto leva di 2 volte, massimizzando così gli investimenti attivati'', sottolinea l'ad. Inoltre, Cdp ''ha ricostituito il capitale disponibile, incrementandolo significativamente attraverso una gestione prudente e iniziative strategiche mirate. Non da meno è il contenimento del rapporto costi-ricavi, mantenuto a livelli inferiori rispetto alle previsioni del Piano, pur ampliando l'organico e preservando una struttura snella. CDP conferma così il suo impegno per un'azione sostenibile e orientata alla crescita del sistema Paese”, conclude Scannapieco. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)