Santa Caterina. Istituito dall’amministrazione Ippolito l’assegno civico comunale

SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ippolito ha istituito l’assegno civico comunale. Si tratta di un’iniziativa che intende coniugare lavoro e welfare ed è una misura di inclusione a favore dei cittadini che versano in condizioni di disagio sociale ed economico e coniuga i bisogni della persona con la volontà e la disponibilità ad impegnarsi in attività di utilità collettiva.

L’Amministrazione Ippolito ha stanziato fondi sufficienti per “sperimentare” questa forma di assistenza che mira all’integrazione sociale attraverso il lavoro, prevedendo 10 beneficiari a trimestre che verranno selezionati attraverso una graduatoria che sarà messa a punto dal Comune in base alle istanze che saranno prodotte dalle persone interessate. Gli amministratori hanno previsto che ogni beneficiario riceverà 375 euro mensili in cambio di 50 ore lavorative.

Il soggetto fruitore svolgerà la sua attività presso strutture e servizi comunali. Per ogni ora di attività svolta riceverà dal Comune 7,50 euro all’ora, per una durata di 3 mesi e per complessive 50 ore mensili. Gli utenti previsti, in totale, saranno 20. La somma prevista per attuare questa misura di inclusione sociale lavorativa è di 45.000 euro oltre all’importo previsto per l’attivazione della polizza RCT e infortuni.