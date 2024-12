San Cataldo. L’11 dicembre al Risiko Club il Pifferaio 2° turno del Torneo di Natale “Happy Christmas”

SAN CATALDO. Mercoledì 11 dicembre si gioca presso il Risiko Club Il Pifferaio di San Cataldo il secondo turno del Torneo di Natale “Happy Christmas”. Ed è sempre possibile iscriversi perché sulle 3 partite del Torneo si prendono in considerazione per la classifica solo i due migliori risultati.

Quindi anche chi è stato assente alla prima partita può ancora giocarne due e chissà, magari saranno quelle vincenti. Al primo turno di Mercoledì 4 si sono sfidati ai tavoli 12 giocatori divisi in 3 tavoli da quattro. C’è stata una vittoria con il Risiko e altre ai punti, ma tutto è ancora in gioco e al secondo turno i vincitori dovranno dimostrare di essere davvero i più bravi (o i più fortunati) per fare il Bis!!

Appuntamento quindi dalle ore 20 di Mercoledì 11 dicembre prossimo alla Locanda del Buon Samaritano di San Cataldo per giocare il secondo turno di questo già avvincente Torneo di Risiko.

Per chi fosse interessato a partecipare alla serata e a dare voce alla propria passione per il gioco del Risiko, i riferimenti per ogni informazione sono Alessio Sansoni (tel.371/4566763) e Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772). Ci si può tenere informati sul programma delle serate di gioco anche dalle pagine social del Club (Facebook, Instagram) che vedono sempre più numerosi i visitatori e i follower che ormai dal 12 novembre scorso hanno seguito la nascita del Risiko Club Il Pifferaio di San Cataldo.