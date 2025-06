Caltanissetta. Due poliziotte ritrovano gattina e la accudiscono: Nerina diventa la mascotte della Scientifica

CALTANISSETTA. Un insistente miagolio proveniente dal cortile dell’ufficio qualche giorno fa ha attirato l’attenzione di Liliana e Pina, due poliziotte della Scientifica. Queste ultime erano intente a catalogare alcune impronte digitali, e sono rimaste incuriosite dal miagolio insistente e disperato di un gatto.

Uscite in cortile hanno trovato una piccola gattina di colore nero denutrita e con difficolta respiratorie a causa del gran caldo. L’animale è stato subito soccorso e rifocillato. Siccome continuava a respirare male le colleghe, al termine dell’orario di lavoro, hanno condotto la micia dal veterinario, che ha riscontrato una severa polmonite.

Per qualche giorno “nerina” è stata, quindi, ricoverata nella clinica veterinaria. Superata la fase critica la gattina è stata dimessa dalla clinica e condotta negli uffici della Polizia Scientifica, per il tempo strettamente necessario per completare la terapia. In questi giorni tutti i poliziotti dell’ufficio stanno provvedendo a turno ad accudirla, nutrendola e portandole anche dei piccoli giochini.

“Nerina”, che è diventata la mascotte della Polizia Scientifica, ha un’indole particolarmente docile e affettuosa e meriterebbe una casa e una famiglia che possa occuparsene a tempo pieno. Gli agenti della Polizia Scientifica, a suo tempo, si occuperebbero anche della sua sterilizzazione. Chi fosse interessato ad adottare “Nerina” può chiamare il nostro centralino nei giorni di venerdì, lunedì e martedì, dalle 09.00 alle 13.00, e chiedere della Polizia Scientifica.