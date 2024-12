San Cataldo. Il 6 dicembre al Teatro d’essai La Condotta in scena “Il viaggio del meschino” di Gesualdo Bufalino

Venerdì 6 dicembre alle ore 21,00 altro appuntamento con il teatro contemporaneo nel Teatro d’essai La Condotta di C.so Vittorio Emanuele 10 a San Cataldo, la cui direzione artistica è affidata a Michele Celeste. Di scena una delle espressioni artistiche più interessanti del panorama nazionale: Miriam Palma, che con le sue sperimentazioni vocali ha dato prova delle sue grandi doti, oltre che della sua indiscutibile preparazione tecnica. In scena “Il viaggio del meschino” di Gesualdo Bufalino, uno spettacolo collaudato in cui Miriam Palma è accompagnata dalla chitarra classica di Nino Giannotta nelle esecuzioni di canti tradizionali e del repertorio di Rosa Balistreri. “Quello a cui assisteremo venerdì prossimo nel Teatro d’essai La Condotta- afferma il direttore artistico Michele Celeste- risponde alla migliore compagine della ricerca in campo performativo: Miriam Palma, siciliana doc, non solo guarda alla tradizione del mondo greco antico e orientale, ma coniuga l’indiscutibile maestria nell’enunciare la parola fino ad esaltarne la musicalità che diventa canto, aria, vapore. In Miriam Palma sentiamo l’eco del greco Demetrio Stratos fino a giungere alla Sicilia, quella dei canti tradizionali e di Rosa Balistreri. Un impegno dell’artista proteso a comparare e mettere in comunicazione le culture del mondo. A nome del Teatro ringrazio il maestro Aurelio Gatti per avere contribuito alla realizzazione di questo spettacolo, il circuito Contemporaneo Sensibile- Estreusa e Teatri di Pietra”.

Tutte le informazioni, inerenti lo spettacolo e le prenotazioni, possono essere richieste tramite WattsApp al cell. 338 1121631