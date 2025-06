Sicilia, Tamajo incontra i rappresentanti delle isole minori: “Massima attenzione nei prossimi bandi regionali”

Incontro tra l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, e i rappresentanti delle amministrazioni delle isole minori siciliane, nella sede dell’assessorato regionale, in via degli Emiri a Palermo. Presenti alla riunione di questa mattina le delegazioni di Ustica, Pantelleria e Lampedusa. Sono state affrontate le principali criticità che le imprese e le aziende delle isole minori si trovano ad affrontare, con particolare attenzione alle difficoltà logistiche, ai costi di trasporto e all’accesso alle opportunità di sviluppo.

«Le isole minori rappresentano un patrimonio unico per la Sicilia, sia dal punto di vista ambientale che economico. Per questo motivo – ha dichiarato l’assessore Edy Tamajo – abbiamo il dovere di garantire strumenti specifici e misure concrete che aiutino le imprese locali a crescere e a resistere alle sfide strutturali di questi territori».

Tamajo ha assicurato che i prossimi bandi in uscita dall’assessorato terranno conto delle esigenze particolari delle isole minori. «Metteremo in campo misure dedicate che tengano conto delle peculiarità e dei bisogni reali di chi vive e lavora in questi contesti – conclude l’assessore – Lavoreremo a stretto contatto con le amministrazioni locali per costruire bandi più inclusivi ed efficaci».