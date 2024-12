San Cataldo. Al via il Torneo di Natale “Happy Christmas” del Risiko Club “Il Pifferaio”

SAN CATALDO. Nella serata di mercoledì 4 dicembre il Torneo di Natale “Happy Christmas” del Risiko Club Il Pifferaio di San Cataldo ha preso il suo avvio nella bella sala della Locanda del Buon Samaritano e ha visto svolgersi il primo turno di gioco con 12 giocatori e 3 tavoli da gioco. La serata è stata preceduta da un piccolo festeggiamento in tinta rosso Natale e la condivisione di bei momenti in compagnia. Ma poi, quando l’ultima fetta di dolce è stata consumata, il Torneo entra nel vivo.

In questo primo turno ospiti illustri si sono seduti ai tavoli di gioco, in particolare 3 giocatori facenti parte del prestigioso Risiko Club Ufficiale “Eagles” di Palermo di cui un ex campione nazionale di Risiko anno 2017, un vincitore del Raduno di Risiko del Sud di Caltanissetta di luglio scorso e un semifinalista del Master di Risiko di Firenze della scorsa domenica 1° dicembre. Altri giocatori provenienti da Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco e tra questi un giocatore semifinalista e finalista dei recenti Master di Risiko di Bologna e Firenze che si sono appunto svolti lo scorso fine settimana con la partecipazione di 116 giocatori per ogni Torneo. Insomma la competizione in questo primo turno del Torneo non è affatto mancata.

Oltre ai Tornei nazionali, ogni Club di Risiko organizza nel corso dell’anno vari tornei interni che possono avere un valore per la classifica nazionale quando sono organizzati da un Club Ufficiale di Risiko. Il Risiko Club Il Pifferaio di San Cataldo non è al momento ancora un Club Ufficiale ma ha avviato il proprio percorso verso questo prestigioso riconoscimento. L’organizzazione di tornei interni di Risiko, quando accompagnati da numerosi giocatori che si presentano ai vari turni di gioco, puo’ rendere più rapido questo percorso che farebbe diventare il Club di San Cataldo il settimo Risiko Club Ufficiale in Sicilia ( al momento lo sono Palermo, Messina, Acireale, Catania, Siracusa e Caltanissetta). Se il Risiko Club Il Pifferaio sarà promosso alla serie A del Risiko Nazionale, la “Trinacria” diverrebbe la regione con piu’ club di Risiko Ufficiale sul territorio battendo la regione Lombardia che ne ha solo 6 al momento.

Il secondo turno del Torneo “Happy Christmas” si svolgerà il prossimo Mercoledì 11 dicembre ed è sempre possibile iscriversi. Il regolamento completo del Torneo potrà essere visionato nella Pagina Social del Club e sulla Pagina del Forum di Risiko della Editrice Giochi, nella sezione del Risiko Club Il Pifferaio di San Cataldo.

Per chi fosse interessato a partecipare alle serate e a dare voce alla propria passione per questo bellissimo gioco di strategia, i riferimenti per ogni informazione sono Alessio Sansoni (tel.371/4566763) e Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772).