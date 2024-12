Roma, armato di piccone entra in parcheggio Polizia Locale al VI municipio e danneggia 5 auto

(Adnkronos) – Armato di piccone, ha scavalcato la recinzione del parcheggio della Polizia Locale, in via Natale Balbiani, sotto al VI municipio, per danneggiare cinque macchine. È successo poco fa. L’uomo, un nordafricano, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Tor Bella Monaca, non senza difficoltà. “Proprio ieri avevo auspicato l’intervento dell’esercito nel quartiere, considerata la recrudescenza della criminalità- commenta all’Adnkronos il presidente del municipio, Nicola Franco – Quanto accaduto stamattina è la prova che qui la situazione è sempre più difficile. Quell’uomo ha danneggiato le macchine. Ma se gli fosse capitato a tiro un passante?”. (Di Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)