Putin, giornalista sfida lo zar: “Lei è più debole” – Video

(Adnkronos) – "Lei ha fallito, oggi è un leader più debole rispetto a Trump". Vladimir Putin, nella sua conferenza di fine anno, deve fare i conti con la domanda di Keir Simmons, giornalista di Nbc News, che in un quadro di quesiti-assist al presidente russo non esita a costringere lo zar sulla difensiva. "Lei ha fallito gli obiettivi della sua operazione speciale in Ucraina, sono morti centinaia di migliaia di russi, in Siria il suo alleato è caduto. Quando incontrerà il presidente eletto Trump, lei sarà il leader più debole al tavolo. Come farà a proporre compromessi?", chiede il corrispondente. Putin, che si dice "pronto" a incontrare Trump, risponde in maniera tagliente: "Io sono più debole? Lo sperano quelli che pagano lei. Le nostre capacità di difesa non sono mai state a questo livello, lo stesso vale per la nostra industria militare. La Russia è diventata più forte".