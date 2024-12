Partecipato l’Open Day della CIRS Caltanissetta: dialogo e stage formativi

Si è svolto ieri presso i locali della scuola secondaria di primo grado “G. Carducci” di San Cataldo l’Open Day della scuola professionale CIRS di Caltanissetta, che ha registrato una grande affluenza di famiglie e studenti interessati a scoprire l’offerta formativa e i laboratori della nostra scuola.

L’evento è stato un’importante occasione per i visitatori di vedere da vicino gli studenti del CIRS all’opera nei diversi settori professionali offerti: acconciatura, estetica, ristorazione, meccatronica, grafico ed elettrico. Le famiglie hanno potuto osservare il talento e l’impegno dei ragazzi mentre realizzavano dimostrazioni pratiche, evidenziando l’approccio concreto e orientato al mondo del lavoro che contraddistingue la nostra scuola.

Uno dei punti di forza del CIRS di Caltanissetta è l’attenzione alle esigenze delle famiglie e degli studenti: la scuola mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito con un pulmino che garantisce l’accompagnamento dei ragazzi da e verso le loro abitazioni sia a Caltanissetta che a San Cataldo, facilitando così la partecipazione alle attività didattiche e laboratoriali.

Inoltre, la scuola offre agli studenti l’opportunità di vivere esperienze internazionali attraverso il programma Erasmus+, che permette ai ragazzi di viaggiare gratuitamente all’estero per stage formativi, migliorando le loro competenze e ampliando i loro orizzonti culturali e professionali.

“Per chi non ha potuto partecipare all’Open Day di ieri, ricordiamo che il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 19, quando la scuola sarà aperta fino alle 20:00 per accogliere le famiglie e mostrare i laboratori attrezzati e innovativi. Sarà un’occasione imperdibile per conoscere da vicino l’offerta formativa del CIRS e dialogare con docenti e studenti.”