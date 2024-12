Nel Nisseno 47enne tratto in arresto dalla Polizia: deve scontare una pena di 5 anni e 4 mesi per droga

La Polizia di Stato di Gela ieri ha tratto in arresto un 47enne in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, dovendo scontare la pena a 5 anni, 4 mesi e 25 giorni di reclusione, poiché condannato per il reato di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi tra il 2021 e il 2022 a Gela e Licata.

L’arrestato è stato condannato anche al pagamento della multa di 24mila euro. Dopo gli adempimenti di rito il condannato è stato condotto al carcere di Gela dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza.