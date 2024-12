Mussomeli, giovani imprenditori, docenti in pensione e pubblico interessato al convegno “Dal chicco di grano alla guasteddra

MUSSOMELI –Dal chicco di grano, la semina il raccolto, la commercializzazione, la macinatura fino alla guasteddra, e non solo. E’ stato un interessante e coinvolgente convegno che, per alcune ore, ha inchiodato i presenti , nella “sala , lettura “Rosario Livatino” della biblioteca comunale di piazza Monti, a seguire le varie fasi dell’incontro durante il quale interesse, curiosità ed ammirazione erano visibili nel volto dei presenti. Infatti sono rimasti assai soddisfatti di questo momento culturale che ha in pratica aperto l’ottava Sagra della guasteddra, fresca di certificazione come “sagra di qualità” rilasciata alla Pro Loco di Mussomeli. Una iniziativa di questa attiva associazione, organizzatrice dell’evento in collaborazione col l’amministrazione comunale. Il tutto, nel video completo anche con le interviste, visibile su Yu toube).