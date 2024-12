Mussomeli: Comune virtuoso. Consiglio comunale ha approvato Bilanci Consolidati 2019-2023.

MUSSOMELI – Si è svolto oggi, 28 dicembre, l’ultimo consiglio comunale dell’anno, durante il quale è stata approvata, con i voti dei consiglieri di maggioranza, la delibera relativa ai Bilanci Consolidati 2019-2023. Questo passaggio segna un’importante tappa per il Comune di Mussomeli, che, grazie agli ultimi tre consigli comunali del 2024 ha proceduto all’approvazione del Rendiconto 2023, della Delibera di Copertura del Disavanzo del Bilancio di Previsione 2024-2026, dei bilanci consolidati delle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Con i punti all’ordine del giorno approvati oggi il Comune di Mussomeli diventa a tutti gli effetti comune virtuoso sotto il profilo della gestione economica e finanziaria mettendosi in linea con le scadenze previste dalle normative nazionali e regionali. Il bilancio consolidato, che racchiude il complesso delle attività economiche e finanziarie di tutti gli enti e le società partecipate dal Comune, evidenzia una gestione attenta e trasparente delle risorse pubbliche, fondamentale per garantire la stabilità finanziaria e il miglioramento dei servizi per la cittadinanza. L’approvazione del Rendiconto 2023 ha infatti consentito di chiudere il bilancio in pareggio, seguita dalla delibera di copertura del disavanzo, azione fondamentale per la regolarizzazione delle finanze comunali. Inoltre, l’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 prevede investimenti importanti in infrastrutture, cultura, servizi sociali e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini di Mussomeli. Questo risultato, frutto di un lavoro sinergico e di programmazione accorta da parte dell’amministrazione comunale, dei dirigenti e dei consiglieri, è un segnale forte di efficienza e responsabilità, che posiziona Mussomeli tra i comuni virtuosi, rispettando i parametri previsti dalla legge e mostrando una grande capacità di gestione delle risorse pubbliche. Questo straordinario risultato – piega il sindaco Catania – porta nell’immediato almeno i seguenti importanti risultati: · gestione più efficiente e più efficace del bilancio; · possibilità di immediati investimenti nella gestione ordinaria (potenziamento servizi sociali rivolti a giovani, anziani, famiglie e soggetti vulnerabili); · sblocco di investimenti nella manutenzione della viabilità (3 milioni di euro entro il primo trimestre 2025) ed altri investimenti nel settore dell’impiantistica culturale e scolastica; · sblocco crediti vantati dal comune di Mussomeli nei confronti dello stato (circa 4 milioni di euro), derivanti dai trasferimenti ordinari annuali; Il Sindaco, On. Giuseppe Catania, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Siamo orgogliosi del lavoro svolto. Ricordo ancora il primo giorno di insediamento in cui ho dovuto constatare l’eredità pesante, sotto il profilo economico e finanziario e sotto il profilo della progettualità, che mi era stata lasciata. Il percorso di risanamento intrapreso, a testa bassa e sotto traccia, ha portato i suoi buoni frutti. L’approvazione dei bilanci consolidati, dopo aver approvato nelle sedute scorse il bilancio di previsione ed il rendiconto, rappresenta un passo importante e decisivo verso una gestione sempre più virtuosa delle risorse del nostro Comune. Mussomeli meritava un’amministrazione in grado di pianificare e investire nel futuro, garantendo trasparenza e fiducia ai suoi cittadini e i risultati raggiunti dall’Amministrazione Catania ne sono la testimonianza plastica”. A conclusione di questo lungo e complesso percorso sento il dovere di ringraziare per la preziosa e qualificata collaborazione: · il Presidente del Consiglio Gianluca Nigrelli · gli assessori che compongono la mia giunta (Seby Lo Conte, Jessica Valenza, Michele Spoto, Toti Nigrelli); · tutti i consiglieri comunali di maggioranza (Yosella Schifano, Salvina Mingoia, Rosalia Morreale, Calogero Misuraca, Enzo Vullo, Salvatore Castiglione) per il loro voto compatto e responsabile e per il loro costante impegno e contributo costruttivo; il Segretario Comunale, i Capi Area (Amministrativa, Tecnica, Vigilanza ed in particolare Finanziaria), il Collegio dei Revisori del Comune. Con questo risultato, Mussomeli entra ufficialmente tra i comuni virtuosi, allineati dal punto di vista economico e finanziario: un riconoscimento che conferma l’impegno dell’amministrazione Catania per il buon governo, la crescita e la prosperità del territorio”.