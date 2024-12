Montedoro. Si lavora alla costituzione di un Circolo Auser del Vallone: Pietra Manta è la coordinatrice

MONTEDORO. A Montedoro nascerà un circolo Auser del Vallone. Al progetto stanno lavorando alcuni iscritti all’Auser dei Comuni della zona del Vallone che si sono riuniti per discutere la costituzione di un Circolo Auser nella zona del Vallone. Un progetto per il quale è stato deciso che, nelle prime settimane del prossimo mese di gennaio 2025, con il nuovo tesseramento, sarà costituito il gruppo dirigenti e l’apertura della nuova sede del circolo Auser del Vallone.

È stato inoltre affidato a Piera Manta, da sempre molto attiva e propositiva, il ruolo di coordinatrice dell’Auser del Vallone. Sono state anche affrontate alcune emergenze come quelle legate al disagio giovanile e degli anziani. In questo senso, è stato deciso di realizzare una prima iniziativa sul disagio giovanile il prossimo 15 dicembre, con la presenza di genitori, insegnanti, della chiesa e dei sindaci dei comuni della zona del Vallone. L’iniziativa si svolgerà a Montedoro e si intitolerà “Non lasciamoli soli: come il territorio può prendersi cura delle nuove generazioni?”.

L’evento si terrà alle ore 17 presso il salone parrocchiale di Montedoro. Ad introdurre e moderare sarà Pietra Manta, coordinatrice Auser del Vallone. Previsti i saluti di padre Massimiliano Novembre, arciprete di Montedoro, di Salvatore Pelonero, Presidente Provinciale Auser, di Renzo Bufalino, sindaco di Montedoro, di Salvatore Virciglio, sindaco di Bompensiere e di Claudio Cipolla, sindaco di Milena. Relatori saranno France Salvo, Rappresentante di classe della scuola “Pirandello”, Valeria Rita Vella, Dirigente scolastica I. C. “F. Puglisi”. Concluderà Salvatore Benfante Picogna, dirigente tecnico con funzioni ispettive – Usr Sicilia e Giudice Onorario Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.