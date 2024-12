L’Everton passa ai Friedkin, ufficiale l’acquisto del club: “Onoreremo la sua storia”

(Adnkronos) – Adesso è ufficiale: l'Everton passa ai Friedkin. I proprietari americani della Roma hanno acquistato anche la società inglese, che insieme al Cannes diventa il terzo club del gruppo. La transazione è stata finalizzata in seguito a un accordo tra Blue Heaven Holdings (Bhh) di Farhad Moshiri e Roundhouse per la vendita della quota di maggioranza di Bhh nel club. Sul sito del club inglese, è stata pubblicata una lettera di saluto ai tifosi firmata da

Dan Friedkin

. "Cari Evertoniani – si legge – dopo il completamento dell'acquisizione dell'Everton Football Club, desidero esprimere la mia gratitudine per il vostro continuo supporto e presentare il nuovo presidente esecutivo dell'Everton, Marc Watts. Sono immensamente orgoglioso di dare il benvenuto a uno dei club calcistici più storici d'Inghilterra nella nostra famiglia globale, The Friedkin Group. L'Everton rappresenta un'eredità orgogliosa e siamo onorati di diventare custodi di questa grande istituzione. The Friedkin Group è una famiglia diversificata di aziende con un'impronta globale che abbraccia settori come sport, automotive, intrattenimento, ospitalità e avventura. In tutti i nostri sforzi, ci impegniamo a offrire esperienze straordinarie che accendano le passioni delle persone. Siamo entusiasti di portare questa etica all'Everton e alla Liverpool City Region. Sebbene siamo nuovi nel Club, comprendiamo appieno il ruolo fondamentale che l'Everton svolge nella cultura locale, nella storia e nella vita degli Evertoniani qui e in tutto il mondo. Siamo profondamente impegnati a onorare questa eredità contribuendo positivamente alla comunità, all'economia e alle persone di questa straordinaria città. Grazie ancora per il vostro continuo supporto". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)